Ernestina Godoy rompe barreras en la FGR

Luego de que Ernestina Godoy, de 71 años, fuera nombrada fiscal de control competencial de la Fiscalía General de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la dirección de la institución. Su nombramiento fue una de las últimas decisiones de Alejandro Gertz Manero antes de dejar la Fiscalía para asumir la embajada de México en un país amigo.

La abogada egresada de la UNAM quedó como encargada de despacho hasta que el Senado confirme su ratificación en los próximos días. Con su llegada, se refuerza el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, consolidando su Estrategia Nacional de Seguridad con aliados estratégicos en puestos clave.

¿Cuál es el contexto del nombramiento?

Godoy ha sido una figura cercana tanto a Andrés Manuel López Obrador, con quien fundó Morena, como a Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México. Su paso por la Fiscalía capitalina la convirtió en una pieza clave dentro de la política mexicana.

Con una trayectoria que abarca cargos partidistas y administrativos, Godoy se desempeñó como diputada local del PRD y diputada federal por Morena. Fue fiscal capitalina de 2018 a 2020 y, posteriormente, consejera jurídica de Sheinbaum, ejerciendo un rol decisivo en negociaciones y estrategias legales del Gobierno federal.

¿Qué logros destacan en su carrera?

Durante su gestión en la Fiscalía capitalina, Godoy impulsó investigaciones de alto impacto, incluyendo el caso del llamado Cartel Inmobiliario, que involucró a líderes del PAN, así como el caso del fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, relacionado con el feminicidio de Ariadna Fernanda López.