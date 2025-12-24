PAN rechaza envío de crudo a Cuba

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados rechazó el envío de crudo mexicano a Cuba, al considerar que se trata de una decisión equivocada en un contexto de presiones económicas internas. La postura surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera que el traslado de combustible se realizó por razones humanitarias para atender la crisis energética en la isla.

¿Qué declaró el PAN sobre el envío de crudo a Cuba?

A través de redes sociales, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, criticó la medida y acusó al gobierno federal de actuar con doble discurso. "Candil de la calle, oscuridad de la casa. Mientras 2026 arranca con gasolinazos para los mexicanos, el gobierno de Morena regala gasolina a Cuba", señaló la legisladora.

Luna calificó como "indignante" que recursos públicos se destinen al apoyo de un gobierno extranjero, y sostuvo que con esta acción se estaría financiando a una dictadura. Afirmó que la prioridad del gobierno debería ser atender las necesidades energéticas y económicas de los mexicanos, especialmente ante el incremento en los precios de los combustibles.

Acciones del gobierno federal en la crisis energética cubana

De acuerdo con datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, la semana pasada zarparon dos buques procedentes de México con destino a Cuba, transportando en conjunto alrededor de 80 mil barriles de combustible. El envío tuvo como objetivo contribuir a mitigar los apagones que han afectado de manera recurrente a la población cubana.