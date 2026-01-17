Museo Franz Mayer invita a recorrido nocturno en ropa de dormir

Si estás en busca de una experiencia única, el Museo Franz Mayer tiene el plan perfecto que combina arte y diversión con un horario extendido en un ambiente relajado, al organizar una pijamada dentro del recinto cultural.

Actividades programadas para la pijamada

Como parte del evento "Noches del Franz" que se realiza una vez al mes y ofrece a sus asistentes un programa especial con recorridos nocturnos; por medio de redes sociales el museo ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México se volvió tendencia al invitar al público en general a acudir con cobijas y ropa de dormir.

Entre las dinámicas planeadas para la pijamada, los invitados podrán disfrutar de la proyección de películas chick-flick, juegos de mesa, talleres de autocuidado y manifestación, además de ofrecer recorridos guiados por las exposiciones temporales.

Detalles sobre la muestra 'Ellos querían una casa'

Aunado a ello, el evento coincide con la inauguración de la muestra "Ellos querían una casa, yo les pedí crear un hogar", que reflexiona sobre los entornos domésticos desde una mirada inclusiva y feminista.

La pijamada en el Museo Franz Mayer, se realizará el próximo 28 de enero en un horario especial de 18:00 a 22:00 horas, la dirección es: Av. Hidalgo número 45, colonia Centro.

Información sobre el costo y la ubicación del evento

El costo de los boletos es de 120 pesos y ya se encuentran a la venta a través de su sitio web, donde se ofrece un 2x1 en las entradas para los asistentes que acudan en pijama. Esta temática pretende resaltar el valor de los cuidados y afectos en un entorno feminista que demanda empatía y atención constante a las necesidades emocionales y sociales.