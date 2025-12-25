Artesanos recrean historia en la Noche de Rábanos

La tradicional Noche de Rábanos de Oaxaca volvió a celebrarse el 23 de diciembre reuniendo a 137 artesanos que tallan figuras con rábanos y totomoxtle, transformando estos productos de campo en expresiones culturales únicas.

¿Qué figuras se presentaron en la Noche de Rábanos?

Entre las creaciones destacadas de este año, el artesano Javier González recreó con rábanos una escena histórica: la entrada de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006, plasmando a un hombre con bandera frente a camiones de seguridad lanzando chorros de agua.