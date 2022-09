'No tengo patrocinadores ni estructuras de poder'

Cd. de México, México.- Ricardo Monreal aseguró que no tiene grupos que lo aten ni patrocinen, que seguirá adelante en la búsqueda de la Presidencia y vencerá las "ingratitudes".

Anunció a sus seguidores que, llegado el momento, buscará la candidatura presidencial para suceder a López Obrador y les pidió mantenerse en el proyecto.

Resaltó que no tiene estructuras de poder ni patrocinadores, que solo cuenta con el apoyo de la gente.

"Quiero decírselos aquí en Xochimilco: nos estamos organizando para que llegado el tiempo, los que deseen voluntaria y libremente nos ayuden, defiendan en lo que piensan, defiendan el proyecto, no les dé temor, no tengan miedo, no tengan miedo ni al miedo mismo, vamos a vencer a los temores, los miedos, las ingratitudes, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral", sostuvo.

Recordó que viene de una familia numerosa, que su padre fue campesino y le enseñó que la palabra se cumple.

"Sabemos lo que queremos, vengo de una familia como muchas de ustedes, de campesinos, mi madre falleció muy joven, a los 37 años, y dejó 14 huérfanos, y salimos todos adelante", dijo.

"Mi padre campesino que estudió hasta segundo año tenía autoridad moral inquebrantable y decía, como muchos, 'la palabra hijo, la palabra, aunque te lleve la chi la fregada, cumple con la palabra, no la olvides, y cúmplela siempre, no simules'", dijo al tiempo de que los "monrealistas" le gritaron "Presidente, Presidente".

Aseguró que tiene la experiencia, la capacidad y talento enfrentar los retos de México.

"Sé cómo hacerlo. La experiencia acumulada me permite actuar con toda seriedad y libertad, no tengo ataduras ni grupos que me ate a realizar, sino con libertad, mis acciones y tareas, estoy con gente libre", expresó en el evento de este sábado.

Expuso que su objetivo es que haya un País con justicia, libertad, democracia, próspero y que logre escalar mejores niveles de desarrollo económico, social y político.

"Cuando llegue el tiempo formal me voy a inscribir para suceder a López Obrador en la Presidencia de la República, lo vamos a hacer con convicción, con firmeza, con ánimo y entusiasmo", sostuvo.

"Lo vamos a hacer porque el País necesita una etapa de reconciliación nacional, el País necesita profundizar el proceso democrático que vive, el País necesita avanzar en el proceso de cambio que inició el Presidente en el 2018".

También recordó cuando en 2017 en la mayoría de las encuestas estaba arriba para ganar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, dijo, "no nos dejaron llegar y seguimos luchando"

Señaló que cuando estuvo a punto de tomar una decisión para formar una alianza (sin citar que por otros partidos), conversó con aquel líder que "ahora recuerdo era candidato y ahora Presidente".

"Me pidió que no me fuera, porque tenemos que cumplir un sueño, el sueño era ganar la Presidencia de la República", manifestó.

"Decidí que nos quedáramos, aunque a mucha gente se le persiguió porque compartíamos y coincidíamos en sueños".