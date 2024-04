AMLO señala que TEPJF no se atreverá a prohibir su libro "¡Gracias!"

CIUDAD DE MÉXICO

"No creo que se atrevan a prohibir, pero vamos a esperar", dijo el Mandatario en conferencia de prensa.

Ante "las voces" de sus adversarios que han señalado que debería cancelar las mañaneras en periodo electoral, el presidente López Obrador respondió en tono irónico:

"Le haríamos caso a este intelectual brillante Lorenzo Córdova que hay una nueva lengua, ya no haríamos mañaneras sino matutinas jajaja".





El Jefe del Ejecutivo dijo que la autoridad electoral no lo pueden silenciar, porque no tiene facultades legales para ello.

"No podrían, no nos pueden silenciar, sería violatorio de la Constitución, no tienen facultad, sería violar las libertades".

No obstante, dijo que han atendido las medidas cautelares impuestas por el INE, "porque nos mandan casi a diario que borremos matutinas".

Señaló que ahora el Instituto le pidió bajar "la mañanera" del 5 de febrero -cuando presentó 20 reformas constitucionales y legales - pero eso día no hubo conferencia de prensa.

Criticó al escritor Héctor Aguilar Camín, quien respaldó a Xóchitl Gálvez, por usar el logo del INE para su campaña electoral.