Dice AMLO que no podrá desaparecer órganos autónomos

Cd. de México, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el tiempo que resta de su administración no podrá desaparecer órganos autónomos , pues para hacerlo se requieren reformas constitucionales, pero planteó transformarlos y que el tema sea retomado por quien lo suceda.

"Hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como Presidente, en el tiempo que nos queda, ya va a ser muy difícil, pero son procesos que deben de continuarse, no dejar de denunciarlos, porque eso es muy importante, la denuncia, y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie", señaló.

López Obrador dijo que habrá que terminar de desmontar el aparato que se creó a lo largo de los últimos 36 años y rechazó que eso pudiera ser mediante decreto presidencial, a pregunta específica sobre esa posibilidad.

"Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables, y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio, esto es, que debe de terminar de consolidarse la transformación", apuntó.

La alusión a estos órganos autónomos la hizo en Palacio Nacional, en la conferencia matutina, a propósito de una pregunta sobre supuestas limitaciones a periodistas por parte de algunos de estos organismos, como el INAI.

Se refirió una vez más a la actuación y el silencio del INAI ante el caso Odebrechet, a la Cofece, dedicada, dijo, a la defensa de empresas particulares sobre las públicas y al organismo creado para evitar monopolios en medios de comunicación, que ha actuado a su servicio.

Hizo un llamado

Para seguir denunciando lo que los ciudadanos consideren inadecuados de las actuaciones de órganos como el INE, el INAI, Cofece, TEPJF.

"Estamos padeciendo todavía de estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal, todo este andamiaje de organismos autónomos, fachadas que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo", señaló.

"Entonces, todo este andamiaje pues existe. El mismo INE. No hay que desaparecerlos; sencillamente, pues hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría, y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso, ¿no? Es algo parecido a lo del INE y del Tribunal, acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie", añadió.