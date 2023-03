No me voy a meter, dice AMLO ante tragedia migrante

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se meterá a dar información de la tragedia migrante de Ciudad Juárez para no dar elementos que puedan usar los responsables para ampararse.

"Hoy va Rosa Icela, también entiendo con una representante de la Fiscalía a informarles y tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero yo meterme porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos", dijo.

"Todo lo que está saliendo en las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, ¿no? por estar adelantando información nosotros".

Se le preguntó a López Obrador si ya había hablado con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y si renunciaría, pero el Presidente dijo que esperarán a la indagatoria.

-¿Ya habló con Francisco Garduño?, se le cuestionó.

"Sí", respondió.

-¿Va a renunciar o qué va a pasar con él?

"Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes", indicó AMLO.

El Jefe del Ejecutivo reiteró el pésame a los familiares de las víctimas.

"Yo lo que reitero primero es el pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes, de países hermanos, primero eso", afirmó.

También pidió que no haya impunidad y que la Fiscalía actúe con profesionalismo.

"Y lo segundo decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración, más que la de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia", urgió.