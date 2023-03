'Ya no la busquen, porque no la van a encontrar'

CHILPANCINGO, Guerrero

Melissa desapareció el 31 de enero cuando ella y otra mujer abordaron un taxi de la línea de transporte público de la comunidad de Petaquillas, Chilpancingo, municipio golpeado por la violencia de género en Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la ficha de búsqueda de Karen el siete de febrero, pero hasta el momento no la han localizado.

"Ya he ido a la Fiscalía con el responsable de la búsqueda y me dice que hasta le da mucha pena decirme que no tiene ningún resultado sobre el caso de mi hija", dijo Gisela Peñaloza, madre de Karen Melissa.

Gisela y otros familiares de Karen participaron en la marcha en Chilpancingo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde fueron denunciadas las múltiples desapariciones y feminicidios de mujeres en Guerrero.

"Las mujeres afromexicanas te buscamos Karen Melissa Peñaloza Martínez", decía la manta que llevaban en la marcha los familiares de la estudiante desaparecida.

Gisela contó que el 31 de enero su hija se dirigió a su nuevo domicilio, donde aparentemente no admitían mascotas.

"La dueña de los departamentos le dijo a mi hija que no se admitían perros a lo que le contestó que iba a ver ese asunto para solucionarlo", afirmó la madre.

Karen vivía en un departamento del segundo piso de la Unidad Habitacional Infonavit y se iba a cambiar en las inmediaciones del edificio de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facco) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), ubicada en la Colonia Reforma, al sur de Chilpancingo.

El 31 de enero Karen empezó a realizar la mudanza a su nuevo hogar.

"Yo no sabía que mi hija se iba a cambiar de domicilio y la última vez que hable con ella fue el 31 de enero, me dijo que todo estaba bien y que más tarde me iba hacer una videollamada", afirmó Gisela.

Sin embargo, la mujer ya no tuvo comunicación con su hija y cuando le marcaba a su teléfono celular le mandaba a buzón.

La madre mencionó que ella trabaja en Iguala, y que después que su hija no le contestaba las llamadas se trasladó a Chilpancingo para saber de ella.

"Lo único que me dijeron es de que la última vez que la vieron, el 31 de enero, es de que iba con una mujer en un taxi de Petaquillas", afirmó.

"Sabemos que la Fiscalía tiene mucho trabajo y estamos esperando que realice las investigaciones para dar con el paradero de mi hija porque yo y todos mis familiares estamos muy angustiados".

El pasado 4 de marzo, Karen cumplió 21 años y desde el 2022 llegó a Chilpancingo para estudiar en la Facultad de Derecho de la UaGro.

"Los amigos de mi hija me preguntan si ya hay avances, yo les digo lo mismo, que la Fiscalía aún no la localiza", expresó Gisela.

Gisela dijo que su hija estudió la preparatoria en Iguala y que quiso trasladarse a Chilpancingo para estudiar Derecho.

"Nosotros vivimos en Cuajinicuilapa, pero yo trabajo en Iguala y ella se vino a estudiar aquí a Chilpancingo", afirmó.

Cuando llegó a Chilpancingo, Melissa se unió al movimiento feminista.

En la marcha de este miércoles, aquí en Chilpancingo, las mujeres exigieron al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda la presentación con vida de Karen, y de otras mujeres que están desaparecidas en Guerrero.

"Es un gobierno inepto; no hace nada por cuidar la integridad de las mujeres", dijo una activista.

De enero al 28 de febrero de este año, 20 mujeres estaban en calidad de desaparecidas y, según la FGE, 16 han sido localizadas.

Este jueves, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó un acto en la explanada del Palacio de Gobierno para poner en marcha la aplicación en teléfonos celulares del Protocolo Violeta.

"A las mujeres las buscamos hasta encontrarlas", dijo Salgado en el evento, al cual todas las trabajadoras del Palacio de Gobierno fueron obligadas a asistir.