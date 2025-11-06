Sheinbaum niega recorte presupuestal a institutos de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó un recorte presupuestal a los institutos de salud como el de Nutrición Salvador Zubirán y justificó que se cambió la manera de presentar los datos.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que en el gobierno todavía "hay una burocracia enorme" para poder ejercer los recursos.

"No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene, el tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos.

"Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos", explicó la Mandataria federal.

Aseguró que se trata de disminuir la burocracia para eliminar la corrupción y sea más ágil y transparente el ejercicio de los recursos.

"Pudiera llegar a aparecer, si se compara con otros años, que hay una disminución del presupuesto, pero no hay disminución del presupuesto, ni para los institutos nacionales de salud ni para todos los estados que tienen IMSS-Bienestar, ni los fondos federales que van a los estados que no tienen IMSS-Bienestar", añadió.

Destacó que en el IMSS-Bienestar se está fortaleciendo la atención primaria.