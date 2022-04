No hay mexicanos afectados en tiroteo en metro de NY: Ebrard

"Me reporta el cónsul en Nueva York que no tenemos connacionales afectados por el tiroteo hasta esta hora. Está pendiente de una persona que aún esta inconsciente y no se ha podido determinar su nacionalidad", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó en el metro de Nueva York?

Brooklyn se convirtió el martes en una zona de guerra, con una operación masiva que se lanzó tras un tiroteo en el Metro que se saldó, de acuerdo con el reporte de la noche de ayer martes, con 23 heridos, 10 de ellos por bala.

Por el ataque, la policía identificó a un afroestadounidense, Frank James, de 62 años, como "persona de interés", al ser quien rentó una furgoneta de la compañía U-Haul cuyas llaves se encontraron en la escena del crimen.

Según explicó en una rueda de prensa el jefe de la unidad de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, a las 08:24 hora local, el autor del ataque sacó de su mochila una máscara antigás y lanzó dos bombas de humo en el segundo vagón del tren de la línea N cuando éste se aproximaba a la estación de la calle 36, tras lo que efectuó al menos 33 disparos con un arma Glock de 9 mm, que hirieron a 10 personas.