AMLO agradece aclaración de que no hay investigación contra él

Sin embargo, el Mandatario aseguró que nunca se quedará callado ante las calumnias haya en su contra.

"Quiero agradecerle a los del gobierno Estados Unidos que ayer aclararon, porque pedí que aclararan; un vocero o un representante (de Seguridad Nacional) hizo la aclaración y agradecerles mucho", dijo.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo criticó que The New York Times en vez de enviar una nota para disculparse, "se agarran que porque el teléfono, que porque contestamos, se sienten ofendidos, pero así el otro señor (Tim Golden) del de los premios lo mismo y es una tras otra".

"Tenemos que actuar de manera responsable, pero que no quedarnos callados y que se entienda México es un país independiente, libre soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero".