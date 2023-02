No hay crisis, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los corruptos ya no van a regresar al Gobierno, aunque se hagan ilusiones, debido a que no hay crisis y la gente tiene para lo básico y, a veces, para un poco más.

Estamos destinando el presupuesto público a ese propósito; antes el presupuesto se lo robaban, quedaba en unas cuántas manos, ahora el presupuesto se distribuye con justicia". Andrés Manuel López Obrador, presidente

"Si la gente tiene dinero para comprar lo que necesita, se beneficia el comercio, la industria y es lo que está pasando en nuestro país, no hay crisis de consumo, la gente tiene para lo básico y a veces un poco más porque nos ayuda mucho el que se esté apoyando con los programas de Bienestar", dijo el mandatario reunido con indígenas yaquis en Lomas de Guamúchil.

Al supervisar los avances de un acueducto que abastecerá de agua a los ocho pueblos yaquis, López Obrador aseguró que su administración no dejará obras inconclusas, para evitar retrocesos.

"Estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y que no va a haber retrocesos, ya no van a regresar los corruptos, aunque se estén haciendo ilusiones, lo que diga mi dedito (no), entonces de todas formas hay que apurar y hay ciertas obras que necesitan tiempo", manifestó.

Con el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui se contempla la construcción de un acueducto y la creación de un distrito de riego en la región.

Por disposición del General Lázaro Cárdenas, los yaquis debían disponer del 50 por ciento del agua del río Yaqui, sin embargo, eso no ha sucedido en más de 80 años y los habitantes de los ocho pueblos tradicionales ni siquiera tienen agua para uso doméstico.

Por ello López Obrador prometió justicia para esta tribu.

"Ya se acabó en México la robadera, el bandidaje oficial que había, y ahora están llegando inversiones de empresas extranjeras como nunca, por eso no hay devaluación del peso, nuestra moneda es la más fuerte en los últimos tiempos con relación al dólar,el peso mexicano que siempre se devaluaba ahora se ha fortalecido en estos cuatro años y está mejor que otras monedas de otros países del mundo", destacó entre aplausos.

"Me da mucho gusto que lo estemos haciendo aquí con los pueblos yaquis y también con todos los pobres de México, con la gente más necesitada".

Estamos trabajando, afirmó el político tabasqueño, para que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, para que podamos sacar a millones de mexicanos de la pobreza.