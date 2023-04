Advierte morenista: reforma al TEPJF no pasará en Senado

La senadora morenista Malú Micher advirtió que el proyecto que en la Cámara de Diputados se prepara para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial no pasará en la Cámara alta.

Ciudad de México



"Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar. Desde ahorita abrimos el debate. Allá hay patriarcado, pero aquí no pasará. Aquí hay feminismo y no pasará", desafió desde la tribuna.

Presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Micher aseguró que en el Senado no se permitirá "ni un paso atrás" en la defensa del ejercicio de los derechos humanos.

"Hemos dado la vida para ocupar los puestos, para ser juzgadas con perspectivas de género; para que nuestras familias, o una niña o un niño cuando tienen que ir a una prueba pericial, sea acompañada de una persona que desde la perspectiva de género vea la desigualdad con la que nos enfrentamos las mujeres. No vamos a permitir que el patriarcado de los partidos políticos venga aquí a ignorar el feminismo del Senado, no lo vamos a insistir. Que quede muy claro: no pasará", afirmó.