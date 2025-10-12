Ciudad de México.- En México, más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en matrimonio o unión temprana; de esta cifra, 76% son niñas, y en la mayoría de los casos están unidas con hombres al menos seis años mayor, expuso la organización internacional Save the Children.

Con motivo del Día Internacional de la Niña, destacó en un comunicado que a pesar de que desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido por ley, las uniones informales y rituales religiosos continúan arrebatando a miles de niñas su derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro.

Save the Children México presentó recientemente el filme "La fiesta de Itzel: una campaña del Día de la niña en contra del matrimonio infantil", que representa una iniciativa que busca visibilizar los matrimonios y uniones infantiles forzadas (MUIF) y romper la normalización que los rodea.

La campaña incluye un video realizado en colaboración con la agencia FCB Newlink, que muestra —a través de la historia de Itzel, una niña obligada a casarse— como una celebración aparentemente alegre puede esconder una realidad dolorosa. Detrás de cada vestido, pastel y música, hay una infancia interrumpida.

El audiovisual busca provocar reflexión y acción, recordando que, si formas parte de la celebración, formas parte del delito.

Una niña de 11 años que participa en los programas de Save the Children confirmó que "hay algunos padres que sí las obligan a casarse porque esa persona vive más bien. El padre dice que el hombre tiene más dinero y la mujer no quiere casarse con él por dinero, sino porque quiere seguir estudiando".

Los matrimonios y uniones infantiles forzadas son una forma de violencia de género que vulnera múltiples derechos: educación, salud, protección y una vida libre de violencia.

Según el informe "Recuperar el poder de las niñas y adolescentes en tiempos de mujeres transformadoras", de Save the Children, 70% de las niñas casadas o unidas dejan la escuela, y muchas enfrentan embarazos tempranos, exclusión y ciclos de pobreza.

"En Save the Children creemos que cada niña tiene derecho a vivir su niñez, a estudiar, a jugar y a decidir sobre su futuro. Aunque la ley ya prohíbe el matrimonio infantil en México, el silencio y la indiferencia aún lo hacen posible. Si formas parte de la celebración, formas parte del delito. Es momento de actuar para que ninguna niña pierda su niñez en un matrimonio forzado", declaró Dirk Glas, CEO de Save the Children en México.

En 2019, esta organización desempeñó un papel clave en la reforma al Código Civil Federal, con la cual se elevó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, para mujeres y hombres. Con ello se eliminaron las dispensas y excepciones que durante años permitieron el matrimonio infantil en el país.

ALERTA SAVE THE CHILDREN

