Niega López Obrador que violencia esté en niveles nunca antes vistos

"Vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo: ´qué barbaridad, nunca había habido tanta violencia en México como ahora´. ¡Pues no es cierto!, si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada el país estaría en completa descomposición, ingobernable", enfatizó.

El presidente López Obrador afirmó que "donde hay un conservador hay un represor en potencia", pero aseguró que la mayoría de los mexicanos está consciente de que el problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo y de oportunidades, y sólo los conservadores piensan que se pueden resolver los problemas con la Ley del Talión, con el ojo por ojo y el diente por diente.

"¿Qué quieren, que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren?, no, no, ¿y que las alianzas con el Cártel de Sinaloa y las pruebas de que saludé a la mamá de Guzmán Loera? Imagínense ese periodismo, de qué nivel, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, por eso no pueden ni van a poder aunque insulten y calumnien", expresó.

El mandatario anunció que el próximo viernes 1 de julio, en el marco del cuarto aniversario de su triunfo electoral, inaugurará la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y presentará su informe trimestral, donde explicará por qué no habrá modificaciones en la estrategia de seguridad.

"Vamos a tener un acto de un informe trimestral como los que hacemos para dar a conocer al país cómo estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el Plan de Seguridad y argumentar con datos el por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacer lo de antes, que se quería enfrentar la violencia con la violencia", subrayó.