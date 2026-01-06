Claudia Sheinbaum pide juicio justo para Nicolás Maduro detenido

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo en Estados Unidos, luego de la incursión de las Fuerzas Armadas en Venezuela que derivó en su detención.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Maduro?

Al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria subrayó que el respeto al debido proceso debe prevalecer en cualquier circunstancia. "Pero en este caso, lo que uno, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, realmente para todos y en cualquier circunstancia y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia", expresó.

Detalles sobre la detención de Nicolás Maduro

Previamente, Sheinbaum fue consultada sobre el retiro de la acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro, quien era señalado de presuntamente liderar la organización conocida como el Cártel de los Soles, de acuerdo con información publicada por The New York Times. "Muy interesante", mencionó al tiempo que reiteró la importancia de que los procesos legales se conduzcan con apego a la ley.