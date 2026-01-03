AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU

Tras la intervención militar y captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos, el exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro político.

¿Qué dijo López Obrador sobre la intervención militar en Venezuela?

A través de su cuenta de X, López Obrador calificó a dicho despliegue ordenado por Donald Trump como un "prepotente atentado" a la soberanía del pueblo venezolano y como "secuestro" a la detención de Maduro.

Reacción de López Obrador ante la captura de Nicolás Maduro

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar (...). Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", declaró.