AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EUReacción de López Obrador ante la captura de Nicolás Maduro
Tras la intervención militar y captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos, el exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro político.
¿Qué dijo López Obrador sobre la intervención militar en Venezuela?
A través de su cuenta de X, López Obrador calificó a dicho despliegue ordenado por Donald Trump como un "prepotente atentado" a la soberanía del pueblo venezolano y como "secuestro" a la detención de Maduro.
"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar (...). Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", declaró.
Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía...— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026