Nadie nos descubrió, aquí ya había un México.- Sheinbaum

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex Ante una escultura del poeta y tlatoani Nezahualcóyotl (1402-1472), la Presidenta Claudia Sheinbaum reprochó de nuevo que se diga que hace 532 años Cristóbal Colón descubrió América y pidió a los mexicanos quitarse los complejos.

"Nadie nos descubrió aquí ya había un México, desde antes. Que después se llamó México, sí, pero aquí había grandes culturas y hay que decirlo aquí en honor a ese señor que está ahí, que es el gran Nezahualcóyotl que hace fuerza a este gran pueblo, a esta gran historia de Mesoamérica", dijo en un mitin en la explanada municipal.

"Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa. ¿O qué no había aquí el gran Nezahualcóyotl antes de que llegaran los españoles? ¿Qué no aquí había grandeza de civilizaciones, de culturas? ¿Verdad? Los Olmecas, los Mayas, Teotihuacanos. Durante años nos dijeron es que llegaron de allá para civilizarnos. ¡No, aquí había grandes culturas!", sostuvo.

La presidenta visitó este municipio que ha sido gobernado por Morena desde 2022, para supervisar el avance en el registro de mujeres de entre 60 y 64 años que recibirán el dinero de la pensión para el Bienestar y recordó brevemente que en 2019 el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Rey de España que pidiera perdón a los pueblos indígenas por la Conquista. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

"Tenían grandes culturas y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la corona española que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista, porque durante tiempo se dijo 'no, es que fue un encuentro muy pacífico'. Pues no, de pacífico no tuvo nada, hubo masacres en Cholula, en el Templo Mayor. Se sojuzgó a los pueblos que existían entonces, sometían a las mujeres entonces. Claro, después vino la Colonia, la Independencia y se fue construyendo un México también diferente, pero nosotros engrandecemos a nuestro país gracias a las culturas originarias", dijo.

Igual que lo hacía López Obrador, Sheinbaum exaltó el nacionalismo presumiendo que los trabajadores mexicanos son de los mejores del mundo y aseguró que también las mujeres.

"Durante años eso a muchos acomplejó, 'pues es que son mejores otros que nosotros'. No, las y los mexicanos somos grandes. Los trabajadores de la construcción son de los mejores trabajadores del mundo. Las mujeres mexicanas somos de las mejores del mundo. Cuidamos a nuestra familia, nos protegemos, cuidamos de los otros, de los vecinos, de todas y de todos", dijo.

En el encuentro con cientos de pobladores, la Presidenta estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el Alcalde Adolfo Cerqueda