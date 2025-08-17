Aumentan tarifas gremio de gaseros

El Gobierno federal incrementará el margen de ganancia en la distribución de gas LP de 2.6 a 3.51 pesos por litro, anunció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

No obstante, esta cifra se queda por debajo de la demanda de 4.5 pesos por litro que solicitaba la industria.

Desde el año pasado, el Gobierno y representantes de la industria negociaban incrementar el margen de ganancia, bajo el argumento de que 2.6 pesos por litro que rondaba actualmente era insuficiente para cubrir los costos operativos de logística. "Derivado de las mesas de trabajo sostenidas con la Secretaría de Energía, se concluye una primer etapa con la determinación de una tarifa de distribución de gas LP (margen comercial) de 6.50 pesos por kilogramo más IVA a nivel nacional.

"Esta tarifa equivalente a 3.51 pesos por litro, y representa un piso que podrá ser sujeto de revisión por las autoridades, particularmente, para regiones del País cuyas características requieran especial atención, como de la actualización en tarifa que por variación en costos deba observarse", expuso la Amexgas en comunicado.

La industria ha señalado que la tarifa de distribución no es generalizada en todo el País.

Esto se debe a que el precio máximo del gas LP que determina la Secretaría de Energía no es igual en todo el territorio nacional, sino que se establece por mercados locales, es decir, varía por municipio de cada entidad. Ante esto, la Amexgas aseguró que se trabaja en la implementación generalizada de la tarifa de distribución a todas las regiones del país, a efecto de que se cuente con las condiciones necesarias en el desarrollo de esta actividad permisionada.

Grupo REFORMA publicó el viernes que la fórmula que implementa el Gobierno para determinar el precio máximo del gas LP no toma en cuenta el costo de logística ni los precios internacional del propano, insumo clave para la elaboración del hidrocarburo, y que desde marzo pasado se negociaba un mecanismo que reflejara estos costos en el precio.