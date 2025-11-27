Transportistas y productores sostienen otra mesa en Segob

Después de haber fracasado en dos ocasiones recientes el diálogo de transportistas y productores con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), la mañana de este jueves 27 de noviembre fueron convocados a otra mesa de negociación.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que continúan los bloqueos en distintos puntos carreteros del país, aduanas y pasos internacionales.

"Se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos", dijo la ANTAC.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Esperamos salir con soluciones", dijeron al reconocer la resistencia de quienes se mantienen en los bloqueos. La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y las autoridades, quienes buscan una pronta resolución al conflicto.

¿Qué consecuencias trae el paro de transportistas?

Los bloqueos carreteros han afectado el transporte de mercancías y la movilidad en diversas regiones del país. Las autoridades están en alerta ante la posibilidad de que la situación se agrave si no se logran acuerdos en las negociaciones.

Las acciones de la ANTAC reflejan la urgencia de los transportistas por ser escuchados y atendidos en sus demandas, lo que podría tener repercusiones en la economía local y nacional.