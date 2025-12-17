México descarta riesgos de fracaso en el T-MEC

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza conforme al calendario previsto y sin riesgo de fracaso. Destacó que los tres gobiernos buscan asegurar un resultado positivo que beneficie a todas las partes involucradas.

¿Qué declaró Alejandro Murat sobre el T-MEC?

En entrevista, el legislador señaló que los procesos legales relacionados con la revisión se han cumplido puntualmente y que la negociación formal se proyecta para los meses de junio y julio de 2026. “No existe contratiempo alguno que pueda afectar la revisión oficial del tratado”, afirmó.

Murat detalló que, desde este mes, se realizan pláticas informales entre cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo de estas reuniones preliminares es acercar posiciones, resolver inquietudes y garantizar que la negociación formal sea más ágil y eficiente.

Detalles sobre la negociación del T-MEC en 2026

El senador destacó la importancia de que México participe activamente en la definición de los puntos clave, asegurando que los intereses nacionales estén protegidos y que se mantenga la estabilidad económica en el país y en la región.

Asimismo, subrayó que el tratado continúa siendo un instrumento estratégico para la integración económica de América del Norte, favoreciendo la generación de empleos, la inversión y la cooperación comercial entre los tres países.

Murat Hinojosa señaló que la meta es llegar a un acuerdo terso y sin sorpresas, que brinde certidumbre a los sectores productivos y fortalezca la competitividad de México en el comercio regional. Aseguró que los avances alcanzados hasta el momento permiten mirar con optimismo la negociación final.

Acciones de México en la revisión del T-MEC

Con estas declaraciones, el Senado busca transmitir confianza a los ciudadanos y a los inversionistas sobre la solidez del T-MEC y la continuidad de un tratado que ha sido clave para la economía de México y la cooperación con sus socios norteamericanos.