Siete muertos en jornada violenta en Culiacán y Navolato

Una nueva jornada de violencia se vivió en los municipios de Culiacán y Navolato, con los asesinatos de siete personas, dos de las víctimas fueron los hermanos, Javier y Edgar "N", los cuales fueron atacados con disparos y artefactos explosivos. En el atentado un tercer hermano de nombre Emanuel "N" resultó herido.

Las autoridades de seguridad alertaron a la población no circular por la colonia Tierra y Libertad de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde hombres armados dispararon contra un taller eléctrico automotriz y lanzaron explosivos.

A raíz del ataque, donde se encontraban los tres hermanos trabajando, Javier "N", de 23 años, resultó muerto, en tanto Edgar "N" de 22 años y Emanuel "N", de 18, fueron trasladados a un hospital con graves heridas, en donde Edgar falleció.

En el interior de una vivienda, ubicada por la calle Copey, en Culiacán, Carlos Rubén "N" de 24 años, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba en el patio y desconocidos desde la calle le dispararon en varias ocasiones. Carlos Adán "N", de 27 años, fue atacado a balazos por los conductores de una motocicleta, cuando bajó de su vehículo por la calle Sierra de Chiapas, del fraccionamiento Infonavit Cañadas.

Cerca de una cancha deportiva de pasto sintético, del mismo fraccionamiento Infonavit Cañadas, en la parte sur-poniente de la capital del estado, los ocupantes de motocicletas dispararon contra dos personas del sexo masculino que platicaban. A causa de las detonaciones, las dos víctimas del atentado fallecieron.

La Policía Estatal Preventiva y del Ejército que acudieron a dar fe de los hechos, certificaron que los dos hombres, cuyas identidades se desconocen, no presentaban signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado. En la calle Rafael Buelna Tenorio, del centro de la capital del estado, fue encontrada una persona del sexo masculino, sin identificar, el cual presentaba signos de golpes e impactos de bala. El personal de la Cruz Roja que intentó brindarle ayuda, determinó que este no presentaba signos vitales.