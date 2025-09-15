Guadalupe Espinoza: Un Sinaloense que podría pisar la luna





Con una mirada dirigida hacia el firmamento desde su infancia, Guadalupe Espinoza Gastélum, originario de Guamúchil y nacido el 25 de septiembre de 1989, se perfila como uno de los posibles primeros mexicanos en participar en una misión tripulada a la Luna. Su historia, marcada por la perseverancia, la disciplina y una pasión temprana por el espacio, inspira a miles dentro y fuera del país.

Desde niño, Guadalupe sentía una fascinación especial por las estrellas y la Luna. Las noches en las tierras fértiles de Angostura junto a su padre fueron determinantes para sembrar en él la inquietud por el universo. Aquellas charlas, en medio del silencio y la inmensidad del cielo, se convirtieron en el punto de partida de una carrera que hoy lo posiciona como uno de los talentos mexicanos más prometedores en la ciencia espacial.

Espinoza Gastélum ha consolidado una sólida preparación académica que incluye títulos en Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Operaciones Espaciales e Ingeniería Aeroespacial.

Esta formación lo ha llevado a ocupar puestos clave dentro de proyectos internacionales, siendo uno de ellos ser parte del equipo que colabora para contribuir con las misiones Artemis de la NASA, destinada a regresar a la humanidad en la superficie lunar en los próximos años. Su más reciente trabajo en el Johnson Space Center de la NASA es validar la atmósfera para el regreso a la Luna, lo que implica establecer la base de todo el perfil de la misión lunar para aprender a trabajar y vivir en otro cuerpo celeste.

Guadalupe trabaja como sujeto de prueba explorando el uso de una "Atmósfera de Exploración" con un mayor porcentaje de oxígeno y una presión general más baja para reducir el tiempo de pre-respiración necesario cuando los astronautas tengan que realizar caminatas espaciales en la superficie de la Luna.

Ha sido seleccionado por la NASA para conducir una misión simulada a la Luna este mes de Julio para preparar procedimientos, protocolos, y la atmósfera necesaria que ayudarán a los astronautas para la Misión Artemis III. Guadalupe espera que la información que se recabe de esta misión análoga pueda ser un pivote para diseñar las próximas misiones lunares, y ser parte de una visión que ayude a la expansión del conocimiento y aporte con el avance de la humanidad.

Por otra parte, Guadalupe es astronauta científico candidato de IIAS, una iniciativa científica que busca capacitar astronautas civiles para futuras misiones espaciales, particularmente dentro del marco de la órbita Terrestre baja y poniendo ojos en misiones del espacio profundo. Estas misiones buscan no solo el retorno a la Luna, sino abrir espacio a investigadores que puedan realizar estudios avanzados sobre el entorno lunar.

Además de su participación en programas de exploración lunar, Guadalupe Espinoza trabaja activamente en el desarrollo de trajes espaciales de nueva generación, probados en entornos que simulan condiciones de microgravedad. Uno de estos escenarios es el trabajo subacuático, una técnica ampliamente utilizada para replicar la ingravidez del espacio exterior y ensayar procedimientos críticos.

Sus aportes en el campo de la bioastronáutica y su constante preparación técnica lo mantienen dentro de los perfiles científicos con mayor proyección en América Latina.

Su objetivo declarado es claro: convertirse en el primer sinaloense en pisar la Luna y contribuir desde ahí con investigaciones sobre el cuerpo humano en ambientes extremos. Además de sus méritos académicos y científicos, Guadalupe ha demostrado un fuerte compromiso social. El pasado 1 de junio de 2025 participó en la escalada del One World Trade Center en Nueva York, el edificio más alto del hemisferio occidental, como parte del homenaje a las víctimas y héroes del 11 de septiembre, en un evento organizado por la fundación Tunnel to Towers.

"Pude escalar la torre con mi amigo @abe.contr, y fue un honor recordar a quienes sacrificaron sus vidas aquel día. Gracias a todos mis amigos por el apoyo", escribió en sus redes sociales, donde comparte con frecuencia sus avances y reflexiones.

Con una carrera en ascenso, Guadalupe Espinoza no solo representa un ejemplo de superación, sino también un rostro esperanzador para la ciencia y la juventud mexicana. Mientras avanza en sus postulaciones y se prepara para las próximas etapas del programa Artemis, la posibilidad de ver ondear la bandera mexicana en el espacio parece cada vez más cercana.