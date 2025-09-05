Jornada violenta en Ciudad Juárez deja multihomicidio

Un multihomicidio de cinco personas y al menos dos narcomensajes son los que se han registrado en las últimas horas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante la noche del jueves, cinco hombres fueron ejecutados en el interior de una vivienda en las calles General Máximo Castillo y Profesora Esther Gómez de la colonia Revolución Mexicana.

Según se dijo, tres de los hombres quedaron sin vida dentro de la casa y los demás fuera de la vivienda.

Ninguno ha sido identificado y se desconocen las causas del ataque. En el domicilio se dejó un narcomensaje.

En la madrugada de este día, otros dos hombres fueron ejecutados en la colonia El Papalote al sur oriente de Ciudad Juárez, donde también se dejó un mensaje con amenazas para una persona.

Atribuyen hechos a venta de cristal

Durante la mañana del viernes se llevó a cabo la mesa de seguridad, donde participan autoridades de diversos niveles y se determinó que estos hechos estarían relacionados con la venta de cristal.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, comentó que existe una disputa entre grupos que no quieren que se dé la venta en Juárez.

Afirmó que se están investigando los hechos, sin embargo, aseguró que se trata directamente de la venta de cristal en la localidad.