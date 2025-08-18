Veta Querétaro a narcocorridos

El Gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, anunció un decreto para prohibir que se interprete o reproduzca música que haga apología del delito y promueva la cultura del crimen en eventos públicos.

"He decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen", informó el Mandatario estatal.

Kuri dijo que si bien la música es una forma de expresión cultural y artística, hay límites cuando esas manifestaciones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito. Sin embargo, indicó que el veto no es contra ningún género en específico, "sino contra la perversión de cualquiera de ellos".

"No se trata de callar voces, se trata de proteger nuestros valores, de cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestras sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen", agregó.

El mandatario llamó a los Ediles de los 18 municipios del estado para que a través de sus reglamentos, bandos y leyes municipales tomen las medidas necesarias para que el decreto sea vigente y eficaz en todo la entidad.

El decreto en Querétaro se suma a las acciones implementadas en Morelos, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Cancún, Quintana Roo, para regular la difusión de contenidos que glorifican actividades ilícitas y figuras del crimen organizado.







