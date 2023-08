Asegura AMLO que nada impide distribuir de libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a la suspensión definitiva que, desde mayo, ordenó a la SEP someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay nada que impida la distribución de ejemplares.

En conferencia, el Mandatario federal aseveró que los planes de estudios serán presentados a tiempo.

"No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el inicio a clases el día 28 de agosto, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio, amparo, que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso", aseveró.

"Está planteando que no se instruye a las escuelas a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio", agregó.

REFORMA publicó este martes que a un mes de que inicie el ciclo escolar, la SEP eludió una orden judicial que le obligaba a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y otros requisitos legales.

La Jueza Yadira Mena ya había resuelto, el 29 de junio, que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria, ciclo 2023-2024.

El argumento que dieron es que a ellos no les tocaba imprimirlos ni distribuirlos, sino que eran funciones de la Conaliteg, dependencia que también dijo estar "imposibilitada" para cumplir la suspensión.

Los libros ya empezaron a ser distribuidos e incluso la semana pasada López Obrador aseguró que no los van a retirar.

En este caso, la jueza lo único que puede hacer es imponer multas y denunciar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que decidiría si acusa a los funcionarios responsables.