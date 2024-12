Por: El Universal

Diciembre 21, 2024 - 03:15 p.m.

En esta época del año el espíritu navideño se encuentra en todas partes, hasta en el transporte público de la Ciudad de México, donde un chófer de camión se volvió viral al colocar un nacimiento dentro de su unidad, causando revuelo entre sus pasajeros.

Por medio de TikTok, el usuario @chrizzteven6831 compartió su icónico viaje en un camión de la CDMX, específicamente de la ruta de la alcaldía Azcapotzalco, donde un chófer decoró a detalle el medio de transporte y ahora el mundo entero puede ser testigo de la creatividad que hay en México.

Montado sobre el motor de la unidad y el asiento del copiloto, fue colocado un pesebre con todo y una pequeña villa que representa a Belén con decenas de animales, casas y ríos para ambientar el escenario del nacimiento del Niño Dios.

El nivel de detalle es impactante, pues la textura del suelo, simula a la perfección un ambiente desértico, además las casas de vista rústica que se muestran en la maqueta se encuentran adornadas con piñatas y decoraciones coloridas para incorporar un poco de la tradición mexicana.

Este video actualmente supera los 5 millones de vistas, además de causar todo tipo de reacciones de los usuarios en los comentarios.

"Felicidades al chofer lleva una gran alegría siempre que Dios lo bendiga"; "Es un artista atrapado en una vida de chofer de micro"; "Era hacer el nacimiento no todo Jerusalén"; "Y ahora dónde me iré sentada cuando va lleno"; "Wow lo más hermoso que he visto en mi vida"; "Preciosa maqueta, pero le faltó el cablebús"; "Bro, nada mas le hizo falta el Oxxo"; "Esto si es espíritu navideño".