Conade organizará 74 mundialitos y seis copas nacionales

De cara al Mundial del Fútbol 2026, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), detalló que se realizarán 74 mundialitos y seis copas nacionales, diseñados para abarcar todas las etapas de formación y reunir a diversas dependencias del Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Pacheco Marrufo señaló que las seis copas serán: Copa Conade, Copa Paralímpica, Copa de Barrio, Copa de las y los Trabajadores, Copa Edad Media y Copa Edad de Oro. Todas integrarán una red nacional de oportunidades deportivas que se mantendrá a largo plazo y que, según Pacheco, se convertirá en un legado para millones de mexicanos.

¿Cuál es el alcance de estas iniciativas?

La estructura completa tendrá un alcance estimado de 6.2 millones de participantes en los 32 estados, con inauguración y final en el Estadio Olímpico Universitario. La convocatoria se abrirá entre finales de diciembre y principios de enero en conade.gob.mx. "Buscamos que esta infraestructura deportiva perdure en la historia. Que niñas, niños, adultos y adultos mayores puedan seguir entrenando, que el deporte llegue a todos y que el legado del Mundial se mantenga por generaciones", señaló el titular de Conade.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, anunció que el instituto organizará tres mundialitos y una copa internacional, con enfoque en nuevas disciplinas y poblaciones que tradicionalmente no tienen espacios en el fútbol convencional. "La idea es recuperar y ampliar la oferta deportiva en instalaciones del IMSS y aprovechar el impulso del Mundial para que su práctica crezca y permanezca en nuestro país", afirmó.

¿Qué eventos específicos se llevarán a cabo?

Mundialito IMSS Mujeres de Futsal: Tendrá como objetivo impulsar el talento femenil en el futsal —una modalidad originada en Uruguay para jugarse en espacios pequeños y cerrados—. Participarán 181 equipos Sub-21, con más de 1,200 jugadoras en 80 municipios de 31 estados. Se jugará del 1 de febrero al 29 de marzo en 124 Centros de Seguridad Social, con final en CU. La convocatoria abrirá el 1 de diciembre.

Mundialito de Fútbol Sin Correr (Walking Football): Enfocado en personas mayores de 50 años o con movilidad reducida. La regla principal: no correr. Tampoco hay choques, entradas fuertes ni remates de cabeza. Se disputará del 5 de abril al 3 de mayo, con convocatoria también el 1 de diciembre.

Mundialito IMSS 21 para niñas y niños con síndrome de Down: Adaptado para promover la seguridad, integración y desarrollo físico. Serán 58 equipos jugando en 58 canchas de fútbol siete del IMSS. La convocatoria estará disponible el 1 de diciembre.