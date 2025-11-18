Sheinbaum minimiza amenazas de CNTE de boicotear Mundial

Al afirmar que no va a suceder, no va a pasar nada, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las amenazas hechas por la CNTE de que podría boicotear el próximo Mundial de Fútbol 2026 en caso de que no den solución a sus demandas.

"Sobre el amago de la CNTE de boicotear las actividades del Mundial, ¿qué acciones se han considerado para evitar que esto suceda no solo de la CNTE si no de otra organización?", se le preguntó en conferencia mañanera.

"No va a suceder, hay diálogo, diálogo, diálogo", respondió en Palacio Nacional.

"¿Se descarta que puede ocurrir?", se le insistió.

"Sí, no va pasar nada", contestó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La semana pasada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió al Estado mexicano que, de no resolver efectivamente y con prontitud sus demandas, activará movilizaciones radicales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México para entorpecer e incluso impedir la realización del evento.

¿Qué acciones se están considerando?

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el gobierno está comprometido en mantener el diálogo con la CNTE y otras organizaciones para evitar cualquier tipo de conflicto durante el evento deportivo. La Copa Mundial es un evento de gran relevancia y el gobierno busca asegurar su éxito sin interrupciones.

¿Qué consecuencias podría tener el boicot?