Linchan a ladrones

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras ser linchados por una multitud que los acusaba de robar en una tortillería en Puebla.

Los hechos se registraron en El Nopalito, una zona limítrofe entre Puebla y Cuautlancingo.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos del momento, vecinos de la zona persiguieron a los dos sujetos que habían asaltado a los empleados de una tortillería y habían detonado armas de fuego en el lugar.

Según trascendió, luego de ser sometidos el día de ayer, los trabajadores lograron pedir ayuda.

Los pobladores lograron atraparlos y los agredieron a golpes en repetidas ocasiones, pues aseguraron estar hartos de la delincuencia.

Uno de ellos fue arrastrado por varias calles, despojado de su ropa y atado a un poste, donde perdió la vida debido a los golpes, sobre todo propiciados en la cabeza.

El otro presunto asaltante logró sobrevivir a la agresión y fue entregado a las autoridades. La motocicleta en la que viajaban ambos sujetos fue incendiada por la multitud.

Esta acción fue condenada por el Gobierno estatal, que hizo un llamado a no hacer justicia por propia mano.

"El Gobierno del Estado de Puebla condena enérgicamente los hechos ocurridos en la zona de El Nopalito, en los límites entre Puebla y Cuautlancingo, en donde dos hombres, señalados de presuntamente participar en el asalto a un comercio, fueron retenidos y agredidos por pobladores", apuntó.