Asesinan a 6 en panadería

Un ataque armado en el interior de una panadería en la capital de Colima dejó un saldo de seis personas fallecidas y una más lesionada, todos ellos empleados del establecimiento.

El multihomicidio ocurrió la madrugada de ayer, de acuerdo con los reportes oficiales, el ataque tuvo lugar alrededor de las 5:30 horas en la panadería El Pichón, ubicada en Avenida Pino Suárez, en la Colonia Placetas.

Hombres armados irrumpieron en el local y dispararon contra los trabajadores mientras se encontraban en plena producción de pan. La agresión provocó la muerte de tres personas en el lugar, mientras que las otras tres víctimas fallecieron posteriormente, mientras recibían atención médica en distintos hospitales de la ciudad.

En tanto, el lesionado fue trasladado a un nosocomio de la zona con heridas de gravedad.

Tras el ataque, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que se implementó un operativo conjunto para dar con los responsables.

En el despliegue participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

La panadería, que es identificada a nivel local como un negocio familiar con más de tres décadas de tradición, emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando que fueron “víctimas de la inseguridad” que atraviesa el estado.