Castigan a proveedoras por falsear datos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a dos empresas por proporcionar información falsa con el objetivo de obtener contratos con dependencias federales, informó la dependencia. Las medidas incluyen multas económicas e inhabilitaciones temporales para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

Detalles de la sanción a Constructora Pietra

Una de las empresas sancionadas es Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., a la que se le impuso una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses. La sanción derivó de la presentación de información falsa durante la celebración de un contrato adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México para obras de rehabilitación del sistema de agua potable en el municipio de Acolman.

Acciones de la Secretaría Anticorrupción

De acuerdo con la autoridad, la irregularidad se detectó en documentos relacionados con pólizas de fianza presentadas por la empresa. La notificación de la sanción se realizó el 10 de diciembre y fue publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación, además de que la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Impacto de las sanciones en el sector empresarial

Estas acciones buscan fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos de contratación pública, asegurando que las empresas cumplan con los estándares requeridos para participar en proyectos del gobierno.