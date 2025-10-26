Gobierno de Nuevo León realiza mercado de emprendedoras

El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su edición 'Mujeres que Inspiran', conformada por emprendedoras, y registró una afluencia de 12 mil personas que acudieron a los stands y negocios.

¿Qué ocurrió?

El gobernador del estado, Samuel García, junto a su esposa Mariana Rodríguez, recorrió durante los dos días del mercado que estuvo conformado por más de 120 emprendedoras que participaron en la edición. De acuerdo con el gobierno estatal, ante la buena respuesta de la edición, en el segundo día la Secretaría de Economía de NL amplió el horario del mercado hasta las seis de la tarde.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La titular de Economía, Betsabé Rocha, agradeció a la ciudadanía por la respuesta y por el apoyo brindado a las mujeres emprendedoras que vendieron distintos productos como moda, joyería, hasta alimentos, bebidas y artesanías. Destacó que cada alianza y cada empresa participante ayudó a que la gente apueste por el emprendimiento y reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Samuel García.