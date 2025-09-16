Con 22 vivas y énfasis en las mujeres, Sheinbaum dio su primer Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó la noche del lunes 15 de septiembre su primer Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional, un acto histórico al ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado mexicano.

Ataviada con un vestido morado elaborado artesanalmente en Tlaxcala y portando la banda presidencial, Sheinbaum salió al balcón acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. A las 23:00 horas recibió la bandera nacional de manos de la escolta militar y repicó la campana asociada al inicio de la lucha independentista en 1810.

Con un Zócalo lleno, la mandataria inició su arenga con un "¡Mexicanas, mexicanos!" y lanzó un total de 22 vivas, destacando a las heroínas, las mujeres indígenas, las comunidades migrantes, además de valores como la libertad, igualdad, democracia y justicia.

Un detalle distintivo fue el uso del apellido de soltera de Josefa Ortiz, "Téllez-Girón", en lugar del tradicional "Ortiz de Domínguez", como parte de un reconocimiento a la identidad femenina y a referentes históricos fuera de los cánones habituales.

Estos fueron los vivas que conformaron el primer Grito de Independencia encabezado por una presidenta de México:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina, "La Capitana"!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Viva las mujeres indígenas!

¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva un México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

El Zócalo retumbó con la respuesta entusiasta del pueblo mexicano, sellando así un momento histórico que quedará marcado en la memoria nacional.