Ariadna Montiel anuncia entrega de tarjetas Bienestar a mujeres de 60 a 64 años

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su Tarjeta Bienestar.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes detalló que a las beneficiarias se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla.

Aunado a ello, destacó que con la entrega de casi 2 millones de tarjetas se cumple la promesa hecha a las mujeres.

Además, indicó que al término del pago del bimestre septiembre-octubre, más 16 millones 400 mil personas recibieron apoyo y se destinó una inversión de 92 mil 358 millones de pesos.