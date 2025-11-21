Pensión Mujeres Bienestar. Quiénes reciben depósito 21 de noviembre

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa brindado por el Gobierno de México, con el fin de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores entre 60 y 64 años de edad.

El programa brinda un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

¿Quiénes reciben depósito en el último día?

Durante la semana, varias beneficiarias recibieron este apoyo, sin embargo, hoy es el último día en que un grupo específico de apellidos recibirán el pago. Con base en el calendario brindado en la plataforma X, de la cuenta del Banco Bienestar, estos son los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo económico este 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Si se te pasa la fecha establecida para recibir tu pago, este dinero permanecerá seguro y disponible en tu tarjeta. El cual podrás utilizar el dinero cualquier otro día y retirarlo paulatinamente.

¿En qué bancos retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Estos son los bancos donde puedes retirar tu pensión, sin embargo, es recomendable que lo hagas en el Banco Bienestar, ya que no te cobrará ningún monto extra:

- NU.

- BBVA.

- HSBC.

- Afirme.

- Inbursa.

- Banorte.

- Santander.

- Scotiabank.

- Citibanamex.

- Banco Azteca.

- Banco del Bajío.

¿Qué hacer si hay problemas con el pago?

Si existe algún problema que no puedes resolver de inmediato, se recomienda que te comuniques a través de los diferentes medios dispuestos por el Gobierno de México en atención al cliente en la Secretaría de Bienestar.

Módulo de Atención: Av. Paseo de la Reforma No. 51, Planta Baja, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Horarios de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

Línea telefónica: 800 639 42 64

Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx