Detienen a mujer presuntamente involucrada en ataque incendiario

PUEBLA, Pue.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a una mujer como presunta participe en el ataque incendiario en un centro nocturno ocurrido a finales de noviembre en la ciudad de Puebla que dejó siete muertos y cinco heridos.

Fueron elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron la captura de Isabel "N", señalada de presuntamente haber participado en el ataque al bar "La Coss".

Acciones de la autoridad tras el ataque en Puebla

La mujer –quien cuenta con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa- fue ubicada y detenida en inmediaciones de Plaza Ventura en la Vía Atlixcáyotl, en la zona metropolitana de la capital.

Isabel "N" quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Detalles del ataque incendiario en el bar La Coss

Fue el pasado 18 de noviembre cuando un comando perpetró un ataque incendiario contra el centro nocturno, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las primeras investigaciones -dadas a conocer por autoridades estatales- revelaron que el violento ataque pudiera estar relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la madrugada cuando seis sujetos arribaron al table dance La Coss; los atacantes ingresaron al lugar disparando para someter a todos.

Encerraron a meseros, bailarines y clientes y rociaron gasolina en el interior y exterior del establecimiento, así como a un vehículo, para luego huir del lugar en tres motocicletas.

Impacto del ataque en la comunidad poblana

La detención de Isabel "N" representa un avance en la investigación del ataque que ha conmocionado a la comunidad poblana, evidenciando la gravedad de la violencia en la región.