Detienen a mujer por atacar con cuchillo a su pareja

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Capitalina, luego que atacará con un cuchillo a su pareja sentimental, todo luego de una discusión que sostuvieron.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Las Cruces, cuando fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de un hombre lesionado en las calles Circuito Cantera y Primera Cerrada de Circuito Cantera, alcaldía Magdalena Contreras, por lo que acudieron al sitio.

Al arribar, los policías observaron a un hombre con visibles manchas hemáticas en el estómago, por lo que solicitaron los servicios de emergencia, en tanto, varias personas señalaron a una mujer que se encontraba en el lugar, como la posible responsable de agredirlo.

Paramédicos que acudieron al apoyo, diagnosticaron al hombre de 41 años de edad, con lesión por herida policontundente en epigastrio, por lo que fue trasladado a un nosocomio para su atención médica especializada.

En tanto, a la posible responsable se le realizó una revisión de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual, se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo.