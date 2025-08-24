Seguridad Ciudadana detiene a mujer con pastillas en Reclusorio Varonil Oriente





Una mujer intentó ingresar posibles pastillas psicotrópicas, ocultas en su ropa, cuando acudió de visita al Reclusorio Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Según la narrativa de la SSC, los hechos se suscitaron en el Centro Penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, cuando las uniformadas realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad, "cuando notaron que una persona actuaba de forma nerviosa, trataba de evadir el contacto visual e intentaba alejarse de los puntos de inspección".

Narró que, por ello, las oficiales se aproximaron a la mujer y en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, se percataron que llevaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente, que contenía 58 pastillas de color blanco que pudieran ser psicotrópicos.

Por estos hechos, la mujer de 37 años fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.