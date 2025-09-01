Asalta y agrede sexualmente taxista a pasajera en Monterrey

MONTERREY, NL.- Una mujer de 52 años, que trabaja en una secundaria como intendente, fue víctima de un asalto y agresión sexual por parte de un taxista, en el municipio de García.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre las 05:00 y 05:30 horas en la Colonia Paseo de Capellania, donde la mujer tomó un taxi amarillo con destino a la secundaria ubicada en la Colonia Urbivilla, lugar donde labora.

La víctima, que decidió tomar el servicio para llegar con anticipación en el primer dia de clases, fue llevada por el conductor a un sitio despoblado.

Ahí, el hombre la amenazó con un arma de fuego, la agredió sexualmente y posteriormente la despojó de sus pertenencias y de su ropa.

Tras el ataque, la mujer fue vista por vecinos de la zona, que la auxiliaron y la trasladaron a su domicilio, donde sus familiares le brindaron apoyo y acudieron a presentar la denuncia en un Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía de Justicia.

Fuentes informaron que tras la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda del agresor.

Agentes ministeriales rastrean bases de taxis en el municipio y solicitaron al Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado el padrón de conductores, con la intención de que la víctima pueda identificar al responsable a través de las licencias registradas.