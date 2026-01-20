Detienen a hombre por presunto feminicidio en Ciudad Juárez

Un hombre identificado como Tito R. R. fue detenido por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en contra de una mujer que sería su expareja.

Los hechos ocurrieron en la colonia Felipe Ángeles en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se atendió por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) un llamado al número de emergencias 911, en el que se reportaba a una mujer lesionada por arma blanca en el cruce de las calles Caballos y Asnos.

Detalles de la agresión en Ciudad Juárez

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a una mujer tendida en el suelo, con lesiones producidas por arma blanca en la espalda y sin signos vitales. Testigos manifestaron que el agresor primero la arrolló con una camioneta marca Honda Pilot, color azul, modelo 2008, para posteriormente descender del vehículo y causarle lesiones con una navaja, dándose a la huida en dirección al periférico Camino Real, con daños frontales en la camioneta.

Los elementos de la SSPM, quienes implementaron un operativo de búsqueda, lograron ubicar en cuestión de minutos un vehículo que coincidía con las características proporcionadas, en el cruce de las calles Rafael Velarde y Pinotepa.

Acciones de la autoridad tras el feminicidio

Por lo anterior, los oficiales le marcaron el alto al conductor conforme a los protocolos de seguridad; sin embargo, este hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciándose una persecución que culminó en la calle Omitlán. Al detener al conductor y realizar la inspección preventiva, los agentes observaron que la parrilla frontal del vehículo se encontraba dañada y, entre los asientos, se localizó un arma blanca con manchas hemáticas, la cual fue debidamente asegurada.

Ante estos hechos, el sujeto fue trasladado al lugar de la agresión, donde testigos lo señalaron plenamente como el responsable, procediendo a su detención e identificación como Tito R. R., de 57 años.