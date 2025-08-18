Familiares solicitan liberación de Giovanna Karina Morales en Chiapas

La madre y suegra de la Giovanna Karina Morales , detenida por arrollar a una joven identificada como Ximena Camacho , que resultó con varias fracturas en el cuerpo, pidieron su liberación, porque aseguraron que lo que ocurrió "fue un accidente " y en ningún momento lo hizo a propósito.

Juana Jonapá Hernández, madre de Giovanna Karina Morales y Doris Mendoza, madre de Josué Trejo Hernández, cónyuge de Giovanna Karina, pidieron su excarcelación, porque aseguran que lo que pasó fue accidente y no un intento de feminicidio en grado de tentativa, como ha dicho el Ministerio Público.

El 14 de agosto a las 19:00 horas, Giovanna Karina Morales conducía una camioneta BMW de color blanco, a la altura de la 4ª Norte Poniente, en el barrio de Guadalupe, de Tuxtla, cuando ocurrió el accidente, pero la Fiscalía de Chiapas, asegura que fue un feminicidio en grado de tentativa. "Mi hija tuvo un accidente", dijo la madre de la joven que permanece detenida en el penal de El Amate.

Narró a periodistas, que esa noche, Giovanna Karina conducía el BMW cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra otro vehículo de color negro también de la misma marca. "Entonces mi hija se ató; se ató". "No se qué le pasaría; perdió el control (del vehículo)", justificó Juana Jonapa Hernández.

Como consecuencia del accidente, Ximena Camacho resultó con varias fracturas en el cuerpo. Este lunes, sus familiares han dicho que sigue hospitalizada y su estado de salud es grave, pero se encuentra "estable".

Esa noche del jueves 16 de agosto, el cónyuge de Giovanna Karina, Josué Trejo Hernández, caminaba acompañado de Ximena Camacho, cuando ocurrió el presunto accidente.

Juana Jonapa Hernández, contó que su hija Giovan Karina contrajo matrimonio con Josué Trejo Hernández, en el 2008 y tienen una hija de 16 años de edad, que desde que su madre fue detenida y recluida en una prisión, se encuentra sola.

Doris Mendoza, madre de Josué Trejo Hernández, dio a conocer que Giovanna Karina cubre los gastos médicos y medicamentos de Ximena Camacho. "La señorita Ximena Camacho está en el mejor hospital", explicó.

Desde que ocurrió el accidente, Giovanna Karina ha cubierto los gastos de hospitalización y medicinas. "Todos los gastos los está cubriendo mi nuera". "Todos los gastos están corriendo por la cuenta de mi nuera Giovanna Karina Morales. Se hizo responsable y la mamá (de Ximena) lo sabe, la abuela lo sabe, la familia lo sabe".

Agregó que Ximena Camacho ha sido operada y lo que sabe es que se encuentra "estable". "Está estable, porque ya dio entrevista; está estable", insistió.

Juana Jonapá Hernández, madre de Giovanna Karina, pidió: "Por favor que liberen a mi hija, porque mi hija también es madre, mi nietecita (está sola). Allá está sola en su casa; por favor, se los pido de corazón. Quiero la liberación de mi hija. Por favor, se los pido", clamó la mujer.