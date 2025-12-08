Aumentan suicidios en las vías del Metro

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2020 y 2025, al menos 178 personas murieron tras presuntamente arrojarse a las vías del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. La mayoría de las víctimas fueron hombres, con 143 casos, y el promedio anual se mantiene en alrededor de 29 fallecimientos, lo que revela la persistencia de este problema en el sistema de transporte más utilizado de la capital.

Especialistas en salud mental señalan que no existe una sola causa detrás de estos hechos. Factores como la precarización laboral, los largos traslados diarios y la dificultad para gestionar emociones, especialmente entre los varones, pueden incidir en el incremento del riesgo.

La Línea 2 concentra el mayor número de casos, con 54 muertes registradas en estaciones como General Anaya e Hidalgo.

Conductores del Metro también enfrentan impactos emocionales tras estos eventos. Algunos relatan secuelas como ansiedad, insomnio y temor constante al regresar a sus labores, además de cuestionar los protocolos que se activan después de los incidentes. El Sistema de Transporte Colectivo aseguró que los operadores cuentan con apoyo psicológico y que sólo retoman funciones cuando son considerados aptos.

Desde 2016, el Metro implementó el programa Salvemos Vidas, enfocado en detectar conductas de riesgo y brindar primeros auxilios psicológicos. A través de este esquema se han realizado 866 contenciones, 98 de ellas sólo en 2025, con la participación de personal del Metro y de la Policía Auxiliar capacitada para intervenir.

Especialistas subrayan la importancia de fortalecer el acceso a servicios de salud mental y de contar con redes de apoyo familiares y sociales.

En el Metro existen módulos de orientación gratuita y, a nivel nacional, la Línea de la Vida (800 911 2000) ofrece atención especializada las 24 horas para personas que atraviesan situaciones de crisis.