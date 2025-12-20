Explosión de pipa causa un muerto en Cunduacán, Tabasco

La explosión de una pipa que se encontraba cerca de un complejo petrolero en Cunduacán dejó como saldo la muerte de una persona.

Los hechos ocurrieron el viernes, en la comunidad de Cumuapa segunda sección del municipio de Cunduacán, muy cerca del Activo de Producción de Pemex Samaria–Luna, lo que dejó una persona muerta y otras más resultaron con lesiones.

¿Qué ocurrió en la explosión de la pipa?

La explosión movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia estatales, municipales y presuntamente también de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes habrían acudido en apoyo.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras el siniestro

Cabe señalar que, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre este siniestro, por lo que no se conoce la identidad de la víctima mortal, ni las causas que lo originaron.