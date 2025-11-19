SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en Chile

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de dos senderistas de nacionalidad mexicana, en el parque Torres del Paine, Chile.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que tan pronto se confirmó el accidente la embajada de México en Santiago atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales.

"En seguimiento, se continuará apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada está en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria", dijo la Cancillería al reiterar sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas.

¿Qué ocurrió?

Después de que se reportó que dos excursionistas de nacionalidad mexicana fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, la embajada de México en Chile indicó que se daba seguimiento.

Al lamentar las muertes de los dos connacionales, la embajada señaló que atiende "el incidente" y mantiene comunicación con autoridades locales, además que se brinda asistencia consular.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La embajada mexicana puso a disposición el número de emergencias +56996823061 para la atención de la ciudadanía.