Sheinbaum habla sobre incidente con militares en carretera Tampico-Mante

Tampico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que, lo ocurrido en la carretera Tampico-Mante donde murieron seis personas y están involucrados elementos militares, es un caso lamentable y reiteró que ya se revisa qué pasó.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta fue cuestionada sobre el hecho registrado el lunes alrededor de las 20:00 horas en la citada carretera a la altura del kilómetro 71, a la altura del poblado Estación Manuel en el municipio de González, Tamaulipas.

De acuerdo con el parte de la Defensa, los ocupantes de la camioneta Pick Up interceptaron a una de las tres unidades militares del convoy con el objeto de embestirla. Ante ello, los elementos de la fuerza castrense lo consideraron como una amenaza a la integridad física, por lo que respondieron a la presunta agresión.

Al respecto, la presidenta dijo que es un caso muy lamentable y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto.

"Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso así ocurre normalmente, por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también evidentemente el juicio civil, entonces se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias".

Reiteró que en la ley se establece que las fuerzas federales tienen que actuar de forma racional con el uso de armas de fuego.

"Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia pues actúa para detener al responsable o los responsables y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones".

Por ello se revisará "qué pasó primero para poder tener todos los datos de qué ocurrió", concluyó la Presidenta de México sobre el caso donde seis personas murieron y dos más quedaron heridos.