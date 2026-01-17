México exige claridad por muerte de mexicano

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó a Estados Unidos esclarecer la muerte de Heber Sánchez Domínguez, un ciudadano mexicano de 34 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Clayton, Georgia. El Consulado General de México en Atlanta informó que mantiene contacto directo con las autoridades estadounidenses responsables de la investigación para conocer las circunstancias del hecho.

Según medios locales de Atlanta y el relato de la esposa de Sánchez a Univisión, el migrante fue detenido a inicios de 2026 tras provocar un accidente de tránsito por pasarse una señal de alto y carecer de seguro. Tras su arresto, fue trasladado al centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, donde sus familiares perdieron contacto con él hasta ser notificados de su fallecimiento el 14 de enero.

El compañero de celda de Sánchez indicó que lo vio sentirse mal poco antes de su muerte. Sánchez había emigrado a Estados Unidos hace dos años y se encontraba en proceso de solicitar asilo, de acuerdo con su familia. Hasta el momento, ni el ICE ni otras dependencias estadounidenses han emitido información oficial sobre lo ocurrido.

La SRE aseguró que el Consulado en Atlanta ha brindado asistencia y acompañamiento a los familiares en México y Estados Unidos, además de coordinar la repatriación de los restos del connacional conforme a la voluntad de los familiares. La dependencia mexicana enfatizó que colaborará en todas las gestiones necesarias para que la investigación sea pronta, transparente y esclarezca las circunstancias de la muerte.

Este caso se suma a una serie de muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. Solo en septiembre de 2025 fallecieron tres connacionales en Arizona, California y Texas, y en total, el año pasado se registraron al menos 30 muertes de migrantes detenidos en centros de esta agencia, la cifra más alta en dos décadas.

Desde 2019, 69 migrantes han muerto bajo custodia del ICE, incluyendo 14 desde la elección de Donald Trump en 2024.



