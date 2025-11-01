Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México confirmó la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras el ataque directo que sufrió esta noche. Por este crimen, añadió, fueron detenidas dos personas involucradas y uno de los agresores perdió la vida.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", señalaron autoridades.

Agregó que las autoridades del gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población.

"Este crimen no quedará impune", aseveró el Gabinete de Seguridad tras los hechos donde perdió la vida el alcalde de Uruapan, Michoacán.