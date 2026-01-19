Ante rumores de salida de Movistar, ¿debo registrar mi celular?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses en Tech Bit dimos a conocer la noticia de que Telefónica, dueña de Movistar, saldría del país como parte de su plan estratégico para los próximos años.

Esto generó la preocupación de miles de usuarios Movistar en el país, quienes se cuestionaron qué iba a pasar con su línea telefónica.

Detalles sobre la salida de Movistar de México

Y los cuestionamientos renacen en este momento con el registro obligatorio de celulares 2026 en donde los usuarios deberán vincular su línea móvil con su identificación oficial con fotografía y su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En este contexto, los usuarios se cuestionan si debería o no seguir estos pasos ante la posible salida de Movistar de México.

¿Cómo realizar el registro de mi línea telefónica?

La respuesta corta es sí. Recordemos que cuando se dieron a conocer los rumores sobre la supuesta salida de Movistar del país, la compañía no tardó en asegurarle a los usuarios que se mantendrían operando en México.

"Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años a través de nuestros planes, recarga y servicio al cliente", señala el comunicado compartido en redes.

En este sentido, Movistar ha fomentado el registro de las líneas telefónicas de los usuarios. "Vincula tu número Movistar y sigue disfrutando de tu conexión", señala la compañía en redes sociales.

Por ello, los usuarios deben hacer el registro de su línea telefónica antes del 29 de junio, de lo contrario se quedarán sin esta.

Finalmente recibirás la confirmación del registro. Verifica que tu información esté correcta.